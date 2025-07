Il bombardamento di Roma | 19 luglio 1943 una storia che non si racconta

Roma, 19 lug – Il 19 luglio 1943 Roma fu bombardata dagli americani. 591 bombardieri, con scorta di caccia, scaricarono sulla Capitale 1.060 tonnellate di bombe. Oltre 3.000 morti accertati, 11.000 feriti e quasi 40.000 sfollati. Un’intera cittĂ messa in ginocchio in poche ore. Si parla sempre del “bombardamento di San Lorenzo”, ma questa è una comoditĂ lessicale per minimizzarne la portata. Roma bombardata dagli americani. Infatti furono colpiti anche il quartiere Casilino, Tuscolano, Labicano, Prenestino, Tiburtino, Nomentano. Quartieri popolosi, pieni di case, scuole, chiese e ospedali. Tra le immagini piĂą dure di quella giornata c’è senz’altro la scuola elementare Sant’Ippolito, ridotta a un cumulo di macerie. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il bombardamento di Roma: 19 luglio 1943, una storia che non si racconta

