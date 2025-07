Idrogeno verde | siamo pronti per la prossima rivoluzione energetica o è solo una scommessa rischiosa?

Negli ultimi anni, la crescente preoccupazione per la crisi climatica e la necessitĂ di trovare fonti di energia sostenibili ci ha spinto a esplorare soluzioni innovative. Tra queste, l’idrogeno verde si sta affermando come una delle opzioni piĂą promettenti per il futuro energetico. Ma cosa rende questa risorsa così interessante? E soprattutto, ne vale la pena investirci? Si chiude una settimana che ha visto ancora protagonisti i dazi, visto che l’amministrazione americana ha inviato all’UE una lettera minacciando dazi al 30% sull’export europeo ad iniziare dal primo agosto, avvisando che nel caso di un’eventuale risposta ritorsiva è pronto ad aumentarli della stessa percentuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Idrogeno verde: siamo pronti per la prossima rivoluzione energetica o è solo una scommessa rischiosa?

In questa notizia si parla di: idrogeno - verde - siamo - pronti

Accordo innovativo tra Italgas, Gaxa e Granarolo per la fornitura di idrogeno verde in Sardegna - Italgas, Gaxa (Edison Energia) e Granarolo hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di idrogeno verde miscelato fino al 20% con il metano allo stabilimento Casearia Podda di Sestu (Cagliari).

Ex Montedison, la "eco-svolta": al via il progetto per il primo impianto marchigiano di idrogeno verde - FALCONARA MARITTIMA – Un impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde, alimentato da energia solare, sorgerà nell’area della ex Montedison, un sito industriale dismesso da decenni.

Stop idrogeno verde. Un’altra mazzata dei giudici sull’Ilva - Il Consiglio di Stato: rifare la gara da 1 miliardo per il primo impianto italiano. Si complica la trattativa con Baku Steel.

Il Min Antonio Tajani in partenza per #Washington: ?Siamo pronti a valutare un intervento a sostegno delle aziende italiane. Lavoriamo per tutelare le nostre filiere e aprire a nuovi mercati con il #PianoExport. ?Leggi l'intervista completa su Il Messagge Vai su Facebook

Idrogeno verde: siamo pronti per la prossima rivoluzione energetica o è solo una scommessa rischiosa?; Hydropulse (ITM Power) si allea con Eternal Power per portare l’idrogeno green ai clienti industriali in Germania; L’industria metallurgica punta sull’idrogeno verde.

Idrogeno verde, pronte le regole per gestione e stoccaggio in sicurezza - con investimenti privati rilevanti per accelerare un business green e per garantire il fabbisogno energetico sia civile sia ... Secondo ilsole24ore.com

Verde e blu, l'idrogeno e la transizione energetica in Italia - "Abbiamo già acquistato 14 treni ad idrogeno e dal 2024 saremo pronti per offrire un servizio di tpl ad idrogeno in Valcamonica", ha detto il presidente di Fnm Andrea Gibelli. Si legge su ansa.it