Hai il torcicollo e viene dimessa dall'ospedale | Sofia Rossi muore a 31 anni

Sofia Rossi si era sentita male la sera del 14 luglio, ed era andata in ospedale al Santa Scolastica di Cassino, dove è stata dimessa per una 'sospetta cervicalgia'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Hai il torcicollo”, e viene dimessa dall’ospedale: Sofia Rossi muore a 31 anni; Dolore forte a collo e schiena, Sofja Rossi muore a 31 anni: era stata da poco dimessa dall'ospedale.

