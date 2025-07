Guida un' auto a noleggio senza patente e fugge all' alt | inseguito e denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 26enne di Nicolosi pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 2 e 30 di notte, una “gazzella” che percorreva la via Carrubbella ha scorto un’utilitaria il cui conducente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: denunciato - guida - auto - noleggio

Senza patente, guida scooter sequestrato: denunciato - Nel pomeriggio di martedì 13 maggio 2025 la polizia ha denunciato un 45enne genovese per guida senza patente.

Guida uno scooter senza targa, scoprono che è rubato: 19enne denunciato per ricettazione - I carabinieri della stazione di Montemaggiore Belsito hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese un 19enne per ricettazione.

Guida ubriaco un'auto di grossa cilindrata: denunciato un 26enne - I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, impegnati in un servizio perlustrativo nella zona di Nesima, hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 26anni, residente a Motta Sant’Anastasia.

CONTROLLI SERRATI DELLA POLIZIA DI STATO NEL QUARTIERE SAN CRISTOFORO: PATTUGLIATE LE VIE DEL QUARTIERE, SANZIONI PER 22 MILA EURO PER INFRAZIONI ALLA GUIDA. VERIFICHE IN 4 AUTONOLEGGI, SCATTANO SANZIONI La P Vai su Facebook

In auto in otto, guida a zigzag un ubriaco senza patente: paura in strada; Perugia, ritrovata auto a noleggio dai canoni non pagati: societĂ edile denunciata per appropriazione indebita; SocietĂ edile non paga il noleggio dell'auto da mesi: denuncia e recupero del mezzo.

Guida l'auto dopo aver consumato droga, denunciato 18enne - Un 18enne è stato denunciato a Terricciola per aver guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Secondo gonews.it

Ubriaco alla guida si schianta e fugge: denunciato 52enne - L’uomo, con precedenti di polizia, ha urtato il muro di un’abitazione con l’auto ed è scappato. Da laprovinciacr.it