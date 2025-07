Il panorama delle produzioni Marvel si arricchisce di una novità significativa, con l’inserimento di un personaggio che ha avuto un ruolo marginale nelle precedenti pellicole ma che ora potrebbe diventare protagonista nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Dopo otto anni dall’ultima apparizione in un film dei Guardians of the Galaxy, un eroe storico si prepara a fare il suo ingresso ufficiale nella saga cosmica. Questa evoluzione rappresenta un passo importante per la narrazione e l’espansione del franchise, offrendo nuove opportunità di sviluppo narrativo e caratteriale. l’arrivo di darkhawk nel franchise dei guardiani della galassia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guardiani della galassia vol. 3: il ritorno del supereroe tagliato dopo 8 anni