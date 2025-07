GTWC Europe Rovera e Ferrari in pole per race-1 a Misano 3° Rossi

Alessio Rovera svetta nella Q1 a Misano nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’italiano ottiene la prima pole stagionale con la Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor davanti alla Rossa n. 74 Kessel Racing di Dennis Marschall. Il tedesco si è imposto nella classe Bronze Cup e nei confronti di Valentino Rossi che questa sera scatterà dalla terza posizione con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. L’ex centauro non ha sbagliato nulla nel proprio giro veloce riuscendo ad inserirsi davanti alle due Ferrari di Emil Frey Racing: la n. 69 Gold Cup di Chris Lulham e la n. 14 di Ben Green. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Rovera e Ferrari in pole per race-1 a Misano. 3° Rossi

In questa notizia si parla di: europe - rovera - ferrari - pole

GTWC Europe, Ferrari all’attacco anche in Sprint Cup. Rovera e Leclerc sfidano BMW e Mercedes - Riparte questo week-end da Brands Hatch la stagione 2025 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Busy qualy at 24 Hours of Spa / GT World Challenge but we're on as we managed to enter Super Pole session to be held on Friday afternoon at 16:10h. Stay tuned! thx to SRO - JEP Circuit de Spa-Francorchamps / Ferrari Races / Francorchamps Motors / Vai su Facebook

GTWC Europe | Q1, Misano: Rovera in pole, BMW terza con Rossi; GTWC | Misano: Rovera piazza la Ferrari in Pole per Gara 1, Rossi terzo; GTWC | Qualifiche Misano - Pole Ferrari con Rovera, Rossi podio!.

Rovera riaccende la Ferrari 296 GT3 a Barcellona nel Gtwc - Rovera riaccende la Ferrari 296 GT3 a Barcellona nel Gtwc Ultimo round World Challenge Endurance Cup per pilota Cavallino ROMA , 26 settembre 2023, 10:35 ... Da ansa.it

Auto: Rovera riaccende la Ferrari 296 GT3 a Barcellona nel Gtwc - Per Alessio Rovera è tutto pronto in vista del rientro nelle competizioni GT al volante della Ferrari 296 GT3. Secondo ansa.it