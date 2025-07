GT M5S Acerra Palestra Primo Circolo | Finalmente si muove qualcosa!

Riqualificazione palestra del plesso di Piazzale Renella: approvato il progetto da 1 milione di euro. Dopo anni di silenzio, abbandono e promesse rimaste sulla carta, qualcosa si muove per la palestra del Primo Circolo Didattico di Piazzale Renella. Una struttura chiusa dal 2011, dichiarata inagibile e dimenticata per troppo tempo. Ma noi non ci siamo mai arresi. Oggi possiamo affermarlo con soddisfazione: il lavoro di pressing, di ascolto, di attenzione costante verso il territorio sta dando i suoi frutti. È stata approvata in Giunta la delibera n.76 del 3 luglio 2025 con la quale si adotta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra, per un importo complessivo di quasi 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Acerra, palestra chiusa da 14 anni: via alla riqualificazione del Primo Circolo. M5S: Finalmente si muove qualcosa.

Acerra, palestra chiusa da 14 anni: via alla riqualificazione del Primo Circolo. M5S: Finalmente si muove qualcosa. - Dopo oltre un decennio di abbandono e promesse disattese, la palestra del Primo Circolo Didattico di Piazzale Renella ad Acerra torna finalmente al centro dell’attenzione istituzionale. Da ilmediano.com

