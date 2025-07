Grotta Azzurra di Capri lite fra i barcaioli davanti ai turisti Borrelli | Indagare su chi paga extra per entrare prima

Rissa tra barcaioli alla Grotta Azzurra. Denunce di pagamenti in nero per saltare la fila. Il deputato Borrelli: “Fenomeno da stroncare subito”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grotta - azzurra - barcaioli - borrelli

Grotta Azzurra di Capri, lite fra i barcaioli davanti ai turisti. Borrelli: Indagare su chi paga extra per entrare prima; Risse in mare per entrare nella Grotta Azzurra di Capri; Capri, ancora bagni proibiti nella Grotta Azzurra: tuffo e video per un'intera famiglia.

Grotta Azzurra di Capri, lite fra i barcaioli davanti ai turisti. Borrelli: “Indagare su chi paga extra per entrare prima” - Il deputato Borrelli: “Fenomeno da stroncare subito”. Come scrive fanpage.it

Capri, ancora bagni proibiti nella Grotta Azzurra: tuffo e video per un ... - Continua la moda indegna di farsi il bagno nella Grotta Azzurra a Capri e pubblicare il video sui social. Riporta ilmattino.it