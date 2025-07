Gaza raid israeliano causa l’ennesima strage in un centro aiuti

Almeno 41 palestinesi sono morti a seguito di attacchi aerei condotti da Israele nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito da fonti sanitarie locali citate da Al Jazeera. Tra le vittime, almeno 29 si trovavano in prossimitĂ di centri di distribuzione umanitaria, in attesa di aiuti, mentre il numero dei feriti ha superato quota 100. Intanto, si levano interrogativi anche da parte della Santa Sede rispetto agli attacchi, in particolare dopo il bombardamento della chiesa della Sacra Famiglia. Pietro Parolin (Imagoeconomica). Parolin: «Mi chiedo se ci sia stata la volontĂ di colpire i cristiani». 🔗 Leggi su Lettera43.it

