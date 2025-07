Gaza ancora morti tra chi cerca aiuti umanitari | 60 i palestinesi uccisi oggi dai bombardamenti israeliani

Solo nel sud della Striscia di Gaza, 32 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano cibo. Cresce la fame e con lei anche i morti per malnutrizione e il senso d’abbandono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Gaza, attacco di Israele nella Striscia: almeno 40 morti - Almeno 40 palestinesi sono morti in un attacco dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Almeno 110 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di ieri nella Striscia di Gaza Vai su X

Almeno 60 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di sabato nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Ventisette erano in attesa di aiuti umanitari, riferisce Al-Jazeera, citando fonti mediche. Sedici tra cui donne e bambini, riporta l’agenzia palestinese Wafa, sono Vai su Facebook

Accordo Israele-Siria per cessate il fuoco. Trump: presto liberi altri 10 ostaggi a Gaza - Hamas: 32 palestinesi uccisi mentre aspettavano gli aiuti; Gaza, fonti mediche: 23 morti dall’alba. Kallas: «Non vedo abbastanza aiuti entrare»; Guerra in Medio Oriente | Israele e Siria, c'è l'accordo per un cessate il fuoco.

Gaza, ancora morti tra chi cerca aiuti umanitari: più di 50 i palestinesi uccisi oggi dai bombardamenti israeliani - Nel sud della Striscia di Gaza, 32 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano cibo. Da fanpage.it

Gaza, attacchi all'alba: almeno 50 morti, oltre 30 stavano aspettando gli aiuti. Parolin: «Legittimo dubitare raid a chiesa sia errore» - Israele e la Siria hanno «concordato un cessate il fuoco, sottoscritto da Turchia, Giordania e i Paesi vicini. Riporta ilmessaggero.it