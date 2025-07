Fuochi d’artificio di Sant’Apollinare sulle spiagge di Ravenna | il programma

Ravenna, 19 luglio 2025 – Ravenna e i suoi lidi si preparano a vivere un ponte ricco di eventi e appuntamenti culturali in occasione della ricorrenza di Sant'Apollinare, patrono della cittĂ . Martedì 22 luglio, a partire dalle 23, le spiagge si illumineranno con i fuochi d'artificio di Sant'Apollinare, per lo spettacolo pirotecnico sulla costa, a cura di Cooperativa spiagge Ravenna e grazie al contributo dell'assessorato al turismo e Club del sole vacanze all'aria aperta. "Questo spettacolo è ormai un appuntamento fisso per la nostra comunitĂ e per i tanti visitatori che ogni anno scelgono i nostri lidi – dichiara l'assessore a Politiche culturali e turismo, Fabio Sbaraglia –.

Sant’Apollinare, “Ballando sotto le stelle” - Dopo il successo delle scorse edizioni, la Pro Loco di Sant’Apollinare organizza la terza edizione di “Ballando sotto le stelle”! Un evento che, anche quest’anno, trasformerà Piazza Risorgimento in un luogo magico, pieno di musica, sorrisi e voglia di stare insieme.

Fuochi d'artificio per Sant'Apollinare, la 'corsa' del Comune per confermare lo show: "Mancano ultime autorizzazioni" - Ravenna è ormai pronta a festeggiare Sant'Apollinare, con stabilimenti balneari e locali in fermento per la serata che precede il giorno del patrono cittadino.

Spiagge Soul torna a far vibrare il litorale ravennate di musica in quest'estate 2025 con programma ricco di ben trentadue concerti in 20 giornate di Festival. Dal 20 luglio al 24 agosto tanti eventi, tutti gratuiti, distribuiti tra Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punt

A Sant'Apollinare Nuovo il 23 luglio concerto gratuito per il patrono di Ravenna - Mercoledì 23 luglio alle ore 21 torna nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo il tradizionale concerto dedicato a Sant'Apollinare, Patrono di Ravenna e ...