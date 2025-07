Finisce in un pozzo e non riesce ad uscire gattino salvato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola nella mattinata del 19 luglio a Besenzone. Un gattino era finito in un pozzo artesiano¬†nelle campagne senza ruscire a trovare una via d'uscita. Il miagolio disperato ha attirato l'attenzione di una volontaria che si occupa di gatti randagi che ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

