Fabio Concato costretto ad annullare i concerti | Non sta bene

La musica, a volte, deve fermarsi. Anche quella più amata, quella che ha accompagnato intere generazioni con parole leggere e melodie senza tempo. È il caso di Fabio Concato, cantautore raffinato e voce inconfondibile del panorama musicale italiano, che ha annunciato il rinvio di tutti i concerti estivi previsti per i mesi di luglio e agosto. Leggi anche: Il cantante italiano ricoverato in ospedale, fan in ansia: cos'è successo L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan, che da settimane attendevano con entusiasmo i suoi live. Ma a parlare, questa volta, non è stata la musica, bensì la necessità di tutelare la salute dell'artista.

