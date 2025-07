Erano stati avvisati Coppia beccata al concerto dei Coldplay cosa è successo prima dello scandalo

Durante un recente concerto dei Coldplay a Boston, quello che doveva essere un innocente momento di interazione tra artista e pubblico si √® trasformato in un episodio virale dalle conseguenze devastanti. Il frontman Chris Martin, come di consueto, stava per lanciare la sua ormai celebre ‚ÄúJumbotron Song‚ÄĚ, un segmento in cui improvvisa versi sulle persone inquadrate dalle telecamere e trasmesse sui maxischermi dello stadio. Poco prima di iniziare, aveva messo in guardia il pubblico: ‚ÄúQuello che vorremmo fare √® salutare alcuni di voi. Lo faremo usando le nostre telecamere. Se guardate gli schermi, vedrete chi ci sta salutando tra il pubblico‚ÄĚ, aveva detto sorridendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it