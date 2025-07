Dumfries Barcellona nuova proposta di Mendes ai blaugrana | la clausola è un vantaggio!

La situazione per l’esterno dell’Inter. Le voci di mercato Inter che coinvolgono la rosa dei nerazzurri si fanno sempre più insistenti. Dopo il nuovo interesse del Fenerbahce per Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994 protagonista nell’ultima stagione da regista basso, anche il nome di Denzel Dumfries, terzino olandese classe 1996, torna ad agitare le acque in casa nerazzurra. Come riportato dal Corriere dello Sport, Jorge Mendes avrebbe recentemente incontrato la dirigenza del Barcellona per discutere di alcuni suoi assistiti, tra cui proprio Dumfries e Rafael Leao. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Barcellona, nuova proposta di Mendes ai blaugrana: la clausola è un vantaggio!

