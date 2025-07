DKV Mobility rete ricarica EV | oltre un milione di punti attivi in Europa

(Adnkronos) – DKV Mobility ha ufficialmente raggiunto un nuovo traguardo nella mobilitĂ elettrica superando il milione di punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa. Grazie a una rete in continua espansione, l’azienda tedesca si posiziona tra i principali attori nel panorama della transizione sostenibile, garantendo un’infrastruttura capillare in Paesi chiave come Germania, Francia . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

mobility - rete - ricarica - oltre

