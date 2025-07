Dispersi in mare trovato un terzo corpo al largo di Crotone

Tarantini Time Quotidiano Un corpo è stato trovato questa mattina dalla Capitaneria di Porto al largo di Crotone. Si tratta di uno dei quattro diportisti tarantini dispersi da domenica 29 giugno. I primi corpi ad essere trovati sono stati quello di Claudio Donnaloia e Domenico Lanzolla. Risultavano ancora dispersi Pasquale Donnaloia, fratello di Claudio e Antonio Dell’Amura. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dispersi in mare, trovato un terzo corpo al largo di Crotone

In questa notizia si parla di: dispersi - trovato - mare - corpo

Lancia dall'auto i gattini appena nati in autostrada: uno trovato morto, gli altri dispersi - Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha denunciato una 30enne avellinese, per abbandono di animali.

Tragedia nel Piave, trovato morto uno dei due ragazzi dispersi. L'altro si è salvato - Muore uno dei due ragazzi dispersi da oggi pomeriggio nel Piave, dove si era tuffato con un amico. La vittima è un 21enne di origine equadoregna, residente in provincia di Pordenone, Il secondo giovane si è invece salvato.

Taranto: trovato il cadavere di uno dei quattro dispersi in mare Rinvenimento al largo di San Vito - L'articolo Taranto: trovato il cadavere di uno dei quattro dispersi in mare Rinvenimento al largo di San Vito proviene da Noi Notizie.

«Non uscite per favore, il mare è brutto». Trovato il corpo di uno dei quattro dispersi. L’ultimo ospite imbarcato per caso Vai su X

Taranto - Dispersi in mare: parla uno dei gestori del Molo Santa Lucia Vai su Facebook

Dispersi in mare: trovato un terzo corpo; Dispersi in mare: trovato un terzo corpo; Taranto, uomini dispersi in mare: trovato corpo 73enne. Si cercano gli altri tre amici.

Dispersi Taranto: trovato un corpo a largo di Crotone - Nella mattinata di sabato 19 luglio, al largo di Crotone, è stato recuperato un corpo che potrebbe appartenere a ... Come scrive studio100.it

Corpo senza vita nel mare di Crotone, forse è il diportista tarantino disperso - L'avvistamento è stato effettuato da una motovedetta della Guardia Costiera durante un'attività di pattugliamento lungo la costa ... Si legge su rainews.it