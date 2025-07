Dinner in the Sky a Ferrara in Darsena | cena a 50 metri d’altezza

Ferrara, 19 Luglio 2025 – Occasione irripetibile per vivere l’emozione del gusto culinario ferrarese curata da Igles Corelli, con i piedi nel cielo. Così Ferrara si prepara all’arrivo di Dinner in the Sky, l’attrazione gastronomica che permette di cenare a 50 metri d’altezza, che dopo aver fatto sognare il mondo con eventi da Las Vegas a Dubai, arriva sul Lungofiume della Darsena. Dal 22 al 27 luglio, l’iconico ristorante sospeso approda nella suggestiva location recentemente riqualificata, trasformandola in uno dei luoghi piĂą esclusivi e sorprendenti dell’estate. Ad ideare il menu ferrarese servito in quota, sarĂ lo chef Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto amato di Gambero Rosso Channel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dinner in the Sky a Ferrara in Darsena: cena a 50 metri d’altezza

In questa notizia si parla di: ferrara - dinner - darsena - metri

UAIN: il vino scorre lungo il fiume! Darsena di Ferrara | 7-17 luglio | dalle 18:30 alle 2:00 Metti una sera d’estate, il tramonto lungo il fiume, un calice in mano e una degustazione all’aperto. Uain è l’evento che aspettavi: 300 etichette da scoprire, cantin Vai su Facebook

Dinner in the Sky a Ferrara in Darsena: cena a 50 metri d’altezza; 'Dinner in the sky', in Darsena la cena a 50 metri d’altezza con vista mozzafiato; A Ferrara arriva Dinner in The Sky il ristorante tra le nuvole.

Dinner in the Sky Ferrara, aperitivi e cene a 50 metri: quando e come ... - Ferrara, 21 dicembre 2024 – Per la prima volta, la città ospiterà Dinner in the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50 metri di altezza, sospesi nel cielo. Riporta ilrestodelcarlino.it