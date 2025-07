Degrado nel territorio comunale di Tollo

Il territorio di Tollo è fuori controllo: le strade comunali sono chiuse da molto tempo, a causa di mancata manutenzione che ne impedisce l’uso, mettendo in grande difficoltĂ pericolo ribaltamenti i viticoltori con i loro mezzi agricoli. Necessitano interventi urgenti da parte del Comune. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Tollo, i consiglieri di opposizione: Sversamenti fognari nel fiume Venna, serve un intervento immediato [FOTO].

