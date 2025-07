Decisiva la sua volontà lascerà il Napoli dopo lo Scudetto | svelata la sua nuova squadra

Gli azzurri sono pronti alla cessione di un giocatore campione d’Italia, svelata la squadra e i dettagli dell’operazione ormai in chiusura. La SSC Napoli rimane molto attiva sul mercato, nonostante i primi giorni di ritiro in Val di Sole e i giorni di weekend. La societĂ vuole completare il prima possibile la rosa, dove ogni reparto dovrĂ essere rinforzato prendendo giocatori utili alla causa. Il ds Manna, però, è molto attento anche al mercato in uscita, accontentando i giocatori scontenti e non piĂą funzionali al progetto per far spazio a nuovi innesti. Ngonge ai saluti: il Napoli prepara la cessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Decisiva la sua volontà ”, lascerĂ il Napoli dopo lo Scudetto: svelata la sua nuova squadra

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

David Juve: Giuntoli è ancora in corsa? Svelata la posizione dei bianconeri, intanto il Napoli… Ultimissima voce sul canadese - di Redazione JuventusNews24 David Juve: bianconeri ancora in corsa? Ecco la posizione di Giuntoli, intanto il Napoli… Ultimissima indiscrezione sul canadese.

Presence di Steven Soderbergh in anteprima al COMICON Napoli 2025, svelata l'uscita nelle sale - Fissata al 2 maggio l'anteprima del nuovo film di Soderbergh, la ghost story Presence, al centro dell'evento Visioni invisibili: Soderbergh e il cinema del soprannaturale, ospitato dal Comicon.

Quaranta per Lucca, troppi, troppi assai. Settanta per Darwin Nunez, non se ne parla. Cinquanta per Kean, forse il più difficile da collocare all'interno dello scacchiere Napoli, i più logici. Ndoye non oltre i trentacinque. Ed anche i sessanta per Lookman non ha

Napoli in ritiro, De Laurentiis: «Stiamo strutturando una squadra da Champions» - La prima giornata in Val di Sole di De Laurentiis è trascorsa, ovviamente, in un travolgente incastro di riunioni legate al mercato, ai progetti per lo stadio e il centro sportivo, ... Scrive ilmattino.it

Nuova maglia Napoli 2025-26: svelata la divisa azzurra con lo scudetto - La SSC Napoli è lieta di presentare le divise home e away 2025/26, nel solco di un percorso che lega sempre di più l'identità del Club Campione d'Italia alle ... Segnala msn.com