Daniela Fumarola √® stata rieletta segretaria generale della Cisl. Al termine del XX congresso nazionale, il Consiglio generale l'ha confermata alla guida del sindacato di via Po, per quattro anni, all'unanimit√†. L'elezione √® stata accolta da un lungo applauso della platea, subito seguito dal ringraziamento di Fumarola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Daniela Fumarola rieletta segretaria generale della Cisl

