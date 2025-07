Cusano Mutri in lutto per la piccola Virginia 9 anni travolta e uccisa nell'alluvione in Texas

Il sindaco del borgo sannita: "Virginia, sebbene vivesse lontano, conservava con Cusano Mutri un legame profondo, nato dalle radici del padre e alimentato dai momenti felici vissuti tra i nostri boschi, le nostre strade, le nostre montagne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cusano - mutri - virginia - lutto

Cusano Mutri, strade comunali dissestate: l’opposizione presenta interrogazione su via San Felice - Tempo di lettura: < 1 minuto «La minoranza consiliare di Cusano Mutri “Nuova Cusano”, costituita dal capogruppo  Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato una nuova interrogazione,  la n.

Cusano Mutri: interrogazioni inevase e nessuna trasparenza, la denuncia dell’opposizione - Il gruppo consiliare Nuova Cusano denuncia l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, accusando il Sindaco di evitare il confronto istituzionale e di non rispondere nei termini previsti alle interrogazioni consiliari.

Cusano Mutri, grande successo per la Giornata di Prevenzione Nefrovascolare - Tempo di lettura: 2 minuti Note di soddisfazione e grande plauso alla cordialità ed ospitalità in occasione della Giornata di Prevenzione Nefrovascolare tenutasi a Cusano Mutri Domenica 11 Maggio 2025.

Alluvione in Texas, trovata morta la piccola Virginia di 9 anni. Il padre è originario di Cusano Mutri. È lutto in Campania: «Era una grande tifosa del Napoli» Vai su Facebook

La piccola di 9 anni è stata ritrovata senza vita #Virginia #CusanoMutri #TexasFlood #Alluvione #BambinaScomparsa #Lutto #Tragedia #Cronaca #BreakingNews #Solidarietà Vai su X

Campania in lutto, ritrovato il corpo della piccola Virginia morta a causa dell'alluvione in Texas; Cusano Mutri in lutto per la piccola Virginia, 9 anni, travolta e uccisa nell’alluvione in Texas; Alluvione in Texas, trovata morta la piccola Virginia di 9 anni, è lutto in Campania: «Era grande tifosa del N.

Cusano Mutri in lutto per la piccola Virginia, 9 anni, travolta e uccisa nell’alluvione in Texas - Il sindaco del borgo sannita: "Virginia, sebbene vivesse lontano, conservava con Cusano Mutri un legame profondo, nato dalle radici del padre e alimentato ... Come scrive fanpage.it

Campania in lutto, ritrovato il corpo della piccola Virginia morta a causa dell'alluvione in Texas - Cusano Mutri il piccolo borgo sannita, tra le montagne del Matese, di lì è originaria la famiglia della piccola Virginia, 9 anni, il cui corpo è stato ritrovato nelle scorse ore in Texas. Si legge su msn.com