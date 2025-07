Cortona sì al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia

La giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto esecutivo delle opere esterne al nuovo nido d'infanzia di Camucia. La struttura è in via di completamento e il prossimo autunno aprirà nell'area a nord della rotonda di via dei Mori. Mentre sono in via di conclusione le opere edili e.

Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia - Arezzo, 19 luglio 2025 – Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia La Giunta ha approvato le opere per un valore di 130mila euro: ecco giardini, pergolati e parcheggio La Giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto esecutivo delle opere esterne al nuovo nido d’infanzia di Camucia.

