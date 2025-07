Cortona ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia

Arezzo, 19 luglio 2025 – La Giunta ha approvato le opere per un valore di 130mila euro: ecco giardini, pergolati e parcheggio La Giunta del Comune di Cortona ha approvato il progetto esecutivo delle opere esterne al nuovo nido d’infanzia di Camucia. La struttura è in via di completamento e il prossimo autunno aprirĂ nell’area a nord della rotonda di via dei Mori. Mentre sono in via di conclusione le opere edili e impiantistiche interne, il Comune di Cortona ha definito gli spazi funzionali destinati ad ospitare i giardini interni di pertinenza delle aule e l’area esterna dove è prevista la realizzazione del parcheggio di circa 250 mq posizionato sul lato Ovest del nuovo complesso architettonico e destinato alla scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia

