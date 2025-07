Coppia sventa una truffa a Siracusa agenti in borghese in azione e finti carabinieri in fuga

Tentativo di truffa sventato a Siracusa: una coppia avvisa la Polizia e mette in fuga i malviventi. Indagini in corso e appello alla prudenza.

Truffa del finto incidente, carabinieri restituiscono soldi e gioielli a una coppia di anziani - Belforte del Chienti (Tolentino), 10 maggio 2025 - Truffa a lieto fine. I carabinieri della Compagnia di Tolentino, con un’indagine lampo grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare fuori regione una coppia accusata di aver messo in atto un raggiro, un uomo di 34 anni e una donna di 33, entrambi originari e residenti a Napoli.

Truffa del finto incidente, 20enne raggira coppia di anziani per un valore di 18mila euro - Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – Con l’ormai consolidata truffa del ‘finto carabiniere’ e del falso incidente stradale si è fatto consegnare da una coppia di anziani ben 750 euro in contanti e monili in oro per un valore complessivo di 18mila euro.

Coppia truffa 21 persone a Matera: un milione di euro sottratti con falsi investimenti - ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio Finti rendimenti e documenti falsificati: nei guai due coniugi accusati di truffa e riciclaggio.

