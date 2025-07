coldplay sospesi dal lavoro gli amanti sorpresi dalla kiss cam

Quella che è ormai diventata una vicenda di gossip internazionale si arricchisce ogni giorno di piĂą di nuovi particolari: gli amanti beccati dalla Kiss cam sul maxischermo del Gillette Stadium di Boston durante il concerto dei Coldplay sono stati sospesi dalla loro attivitĂ lavorativa per l'indagine interna decisa dall'azienda Astronomer. La nota di Astronomer. Andy Byron, l'amministratore delegato della societĂ e Kristina Cabot, responsabile risorse umane, non potranno piĂą recarsi in ufficio fino a quando non saranno decise le loro sorti. La coppia è diventata famosa e virale sul web dopo essere stati ripresi abbracciati e felici nel corso del concerto del gruppo musicale britannico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

