Coldplay l’azienda Astronomer mette in congedo Andy Byron e avvia un’indagine

(Adnkronos) – Non si ferma il gossip attorno a Andy Byron e Kristin Cabot. I due colleghi e presunti amanti, dopo essere stati inquadrati dalla 'kiss cam' al concerto dei Coldplay, sono stati messi in congedo dall'azienda tecnologica per cui lavorano, Astronomer.  L'azienda ha sospeso il Ceo della societĂ di software, Byron, pizzicato sul maxi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂš amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai cosĂŹ vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: byron - andy - coldplay - azienda

Andy Byron ripreso con la possibile amante, Kristin Cabot, al concerto dei Coldplay: il video diventa virale (chi è la moglie di lui) - Andy Byron, sposato con Megan Kerrigan Byron, è stato avvistato con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay a Boston.

Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok - Roma, 17 luglio 2025 – Galeotto il concerto dei Coldplay, ieri al Gillette Stadium di Boston, per una coppia non proprio sconosciuta ma che sicuramente avrebbe voluto restare tale… Si tratterebbe di Andy Byron, ceo di Astronomer, immortalato insieme a Kristin Cabot,  responsabile del personale di Astronomer.

Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok - La coppia si nasconde e il frontman della band britannica, Chris Martin. scherza: “Guardate questi due! O hanno una relazione.

Dopo essere stati sorpresi ad abbracciarsi durante un concerto dei Coldplay arriva la reazione dell’azienda in cui lavora la coppia di presunti "amanti". L’amara conseguenza per il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane Kristin Vai su Facebook

#Juorno #ColdplayGate, #sospesi #CEO e #HR di #Astronomer dopo un #videovirale al #concerto: indagine interna in corso Vai su X

Amanti “pizzicati” abbracciati al concerto dei Coldplay, poi lo scandalo: Andy Byron e Kristin…; Usa, sospesi il Ceo e la collega ripresi dalla kiss cam al concerto dei Coldplay; Amanti al concerto dei Coldplay, le foto di Andy Byron con moglie e figli. E Kristin Cabot aveva comprato col.

Coldplay, l'azienda Astronomer mette in congedo Andy Byron e avvia un'indagine - L’azienda Astronomer ha rotto il silenzio in un post su X affermando di aver avviato un'indagine formale sulla questione ... Lo riporta adnkronos.com

Sospeso dall’azienda per un concerto, Andy Byron nei guai dopo la kisscam (e l’azienda fa chiarezza sull’altra donna) - The post Sospeso dall’azienda per un concerto, Andy Byron nei guai dopo la kisscam (e l’azienda fa chiarezza sull’altra donna) appeared first on CinemaSerieTV. Da msn.com