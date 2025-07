Cobolli vede Fognini in tribuna e scoppia a piangere | il motivo emoziona tutti

Flavio Cobolli ha regalato un momento di pura commozione. Ha appena finito la sua partita alla Hopman Cup di Bari. Il giovane tennista romano ha impugnato il microfono. Ha rivolto la sua attenzione verso Fabio Fognini. Fognini era tra il pubblico. Con lui c’era sua moglie, Flavia Pennetta. Anche uno dei loro figli, Federico, era presente. Cobolli ha pronunciato parole che hanno toccato il cuore di molti. Ha detto che Fognini è uno degli atleti che gli ha fatto scegliere il tennis. Ha chiesto un applauso scrosciante per lui. Il pubblico pugliese ha risposto in modo straordinario. Ha tributato una standing ovation a Fognini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cobolli vede Fognini in tribuna e scoppia a piangere: il motivo emoziona tutti

In questa notizia si parla di: cobolli - fognini - vede - tribuna

Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon, Fognini esulta: “Daje Pischello!” - (Adnkronos) – A 23 anni Flavio Cobolli vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo di Slam, grazie al match contro Marin Cilic vinto a Wimbledon negli ottavi oggi 7 luglio.

Fabio Fognini annuncia il ritiro: “Dopo la partita tra Djokovic e Cobolli saluterò il tennis per sempre” - “È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio”.

Cobolli vede comparire Fognini in fondo alla sala stampa, non si trattiene: “Non te ne rendi conto” - Flavio Cobolli è in conferenza dopo aver perso a Wimbledon con Djokovic e vede Fabio Fognini comparire in fondo alla sala: gli dice parole bellissime, che valgono più di una vittoria.

?#Cobolli e l'omaggio da brividi a #Fognini in tribuna: "Grazie per tutto, Fabio". Poi scoppia a piangere Vai su X

Un momento inatteso e carico di emozione alla Hopman Cup di Bari. Dopo aver battuto Gasquet, Flavio Cobolli alza gli occhi e scorge Fabio Fognini in tribuna. L’emozione è incontenibile: scoppia in lacrime e dedica la vittoria a chi, in passato, ha lasciato un s Vai su Facebook

Cobolli si ritrova Fognini in tribuna alla Hopman Cup e scoppia in lacrime: non ha dimenticato; Cobolli e l'omaggio da brividi a Fognini in tribuna: Grazie per tutto, Fabio. Poi scoppia a piangere; Cobolli in lacrime, discorso da pelle d’oca per Fognini e standing ovation: “È solo grazie a te”.

Cobolli si ritrova Fognini in tribuna alla Hopman Cup e scoppia in lacrime: non ha dimenticato - Dopo la vittoria su Gasquet, Cobolli dedica il successo a Fognini presente in tribuna: lacrime, applausi e standing ovation alla Hopman Cup di Bari ... Si legge su fanpage.it

Pagina 0 | Cobolli in lacrime, discorso da pelle d’oca per Fognini e standing ovation: “È solo grazie a te” - L'omaggio di Flavio per Fabio con la voce rotta dall'emozione: pubblico di Bari in delirio e Flavia Pennetta sembra non crederci ... Segnala tuttosport.com