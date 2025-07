Coartem Baby la Svizzera approva il primo farmaco anti-malaria per bambini e neonati

Nel 2023, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità , circa 597.000 persone sono morte di malaria e il 75% di queste vittime erano bambini sotto i cinque anni, un dato allarmante che rende evidente la necessità di farmaci sicuri ed efficaci per la fascia pediatrica più fragile e più esposta alla letalità del Plasmodium falciparum. Fino ad oggi, nessun trattamento era stato sviluppato per i neonati sotto i cinque chilogrammi di peso e questa lacuna ha costretto operatori sanitari e famiglie a ricorrere a soluzioni non standardizzate con gravi rischi di tossicità , inefficacia e mortalità evitabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Coartem Baby, la Svizzera approva il primo farmaco anti-malaria per bambini e neonati

In questa notizia si parla di: bambini - malaria - coartem - baby

Approvato il primo farmaco contro la malaria nei primi anni di vita: più di 400.000 bambini morti solo nel 2023 - In Svizzera è stato approvato il primo medicinale autorizzato per il trattamento della malaria nei bambini sotto i cinque anni e con peso compreso tra 2,5 e 5 chili.

#malaria La multinazionale svizzera Novartis annuncia l’approvazione in Svizzera di Coartem Baby, primo farmaco antimalarico per neonati sotto i 4,5 kg. Otto Paesi africani hanno contribuito allo sviluppo clinico, segnando un passo storico nella protezione d Vai su X

La multinazionale svizzera Novartis annuncia l’approvazione in Svizzera di Coartem Baby, primo farmaco antimalarico per neonati sotto i 4,5 kg. Otto Paesi africani hanno contribuito allo sviluppo clinico, segnando un passo storico nella protezione dei più picc Vai su Facebook

Approvato il primo farmaco contro la malaria nei primi anni di vita: più di 400.000 bambini morti solo nel 2023; Una svolta storica nella lotta alla malaria infantile; Malaria, una svolta storica nella lotta contro la malattia che colpisce e uccide migliaia di bambini.

Coartem Baby, la Svizzera approva il primo farmaco anti-malaria per bambini e neonati - 000 persone sono morte di malaria e il 75% di queste vittime erano bambini sotto i cinque anni, un dato allarmante che rende evident ... Scrive msn.com

Malaria, approvato un farmaco per i bambini sotto i 5 chilogrammi - Si chiama Coartem Baby, è un antimalarico di Novartis ed è stato sviluppato in modo specifico per i n ... Segnala msn.com