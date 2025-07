Clonano le carte di credito con un dispositivo installato al distributore di benzina | un arresto e una denuncia

LIVORNO – Un arrestato e un denunciato per la clonazione di carte di credito attuata con la tecnica dello skimmer a un distributore di benzina del territorio di Livorno. È l’esito di un’indagine scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i c arabinieri della stazione di Stagno, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sopra la quarantina di origini rumene residente nel torinese, gravemente indiziato del reato di detenzione ed installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

