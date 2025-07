Cina | principale regolatore finanziario promette supporto rafforzato per la crescita economica

Il principale regolatore finanziario della Cina ha promesso ieri un rafforzamento del sostegno alla crescita economica e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale nel 2025. In una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web, l’Amministrazione nazionale di regolamentazione finanziaria ha affermato che potenziera’ il supporto finanziario allo sviluppo urbano di alta qualita’ e all’attuazione di iniziative per stimolare i consumi. Secondo la dichiarazione, saranno inoltre adottate misure per rafforzare il sostegno a investimenti e finanziamenti efficaci, migliorare i servizi finanziari per stabilizzare le imprese e il commercio estero, e incrementare il supporto allo sviluppo di nuove forze produttive di qualita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: principale regolatore finanziario promette supporto rafforzato per la crescita economica

In questa notizia si parla di: finanziario - cina - principale - regolatore

Cina: He Lifeng si rechera’ in Svizzera e in Francia, avra’ un incontro ad alto livello con USA su questioni economiche e commerciali e co-presiedera’ 10mo Dialogo economico e finanziario ad alto livello Cina-Francia - Il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha annunciato oggi che, su invito del governo svizzero, He Lifeng, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e vicepremier del Consiglio di Stato, visitera’ la Svizzera dal 9 al 12 maggio.

La Cina paga dazio: caos finanziario, cosa sta succedendo - La notizia, nel giorno del secondo round di trattative sui dazi tra Usa e Cina a Londra, è che il Dragone inizia ad accusare il colpo.

Cambio di rotta a Shanghai: il regolatore valuta risposte politiche a stablecoin e criptovalute; La Cina esplora la strategia delle stablecoin mentre Shanghai riaccende il dibattito sulle criptovalute; Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche.

La Cina mette in guardia sui fallimenti. Il T bond cede - Il principale regolatore bancario e assicurativo cinese ha avvertito che i sostegni alle società avviati con la pandemia inizieranno a calare e già oggi è aumentato il rischio di default per grandi e ... Secondo milanofinanza.it

Regolatore cinese tiene riunione su stablecoin e crypto durante il rally di Bitcoin - com (HK: 9618) e Ant Group (HK: 6688) stanno spingendo per stablecoin basate sullo yuan e pianificano di richiedere licenze ... Da it.investing.com