Cina | Nature modello IA cinese Kimi K2 segna un altro momento DeepSeek

La prestigiosa rivista scientifica "Nature" ha definito il nuovo modello di intelligenza artificiale (IA) cinese, Kimi K2, come "un altro momento DeepSeek" per la comunita' globale dell'IA. In un articolo pubblicato questa settimana, "Nature" afferma che, dopo il notevole impatto del lancio di DeepSeek R1 a gennaio, i ricercatori di tutto il mondo stanno ora mostrando un crescente entusiasmo per l'emergere del secondo modello cinese ad alte prestazioni. L'11 luglio, la societa' Moonshot AI con sede a Pechino ha presentato Kimi K2, affermando che le sue prestazioni sono pari o superiori a quelle dei concorrenti occidentali e di alcuni modelli DeepSeek in diversi test comparativi.

