Cina | Guangdong registra volumi di import ed export record nel primo semestre

La filiale del Guangdong dell’Amministrazione generale delle dogane ha annunciato ieri che i volumi di importazione ed esportazione della provincia per il primo semestre (H1) del 2025 hanno raggiunto massimi storici, stabilendo nuovi record per il periodo. Il commercio totale del Guangdong ha raggiunto 4.550 miliardi di yuan (circa 633,9 miliardi di dollari), con un aumento del 4% su base annua, superando di 1,1 punti percentuali il tasso di crescita nazionale. Le esportazioni sono ammontate a 2.890 miliardi di yuan, in crescita dell’1,1% annuo, mentre le importazioni sono aumentate del 9,5% a 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Guangdong registra volumi di import ed export record nel primo semestre

