Ciclismo la pordenonese Chantal Pegolo d' argento agli europei di pista juniores

Due medaglie con il marchio Friuli Venezia Giulia ai Campionati Europei su pista Juniores e Under 23 in corso in Portogallo. Nel corso della seconda giornata andata in scena ad Anadia la nazionale del ciclismo ha saputo concretizzare ogni passaggio sul circuito con risultati importanti nelle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it