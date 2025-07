Chiara Ferragni e Veronica Ferraro primo incontro con il piccolo Orlando | Benvenuto la zia ti ama già un sacco

Milano, 19 luglio 2025 – La “zia” Chiara Ferragni ha incontrato per la prima volta il piccolo Orlando, il figlio dell’amica del cuore Veronica Ferraro e del musicista e produttore Davide Simonetta. Il bimbo è venuto al mondo il 15 luglio a Milano. Immensa la gioia dei neo genitori: “Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto, quante volte abbiamo pianto noi immaginandolo – ha scritto Ferraro su Instagram -. Eccoti qui Orlando, non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo”. Emozionata anche l’imprenditrice digitale, rientrata da poco a Milano dopo essere stata all’estero per impegni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

