Chi sarà la nuova stylist di Kate Middleton? Ora che Natasha Archer lascia il prestigioso ruolo ci chiediamo se Ginnie Chadwyck-Healey potrebbe essere la donna giusta per questo lavoro

Da quando Natasha Archer ha annunciato le proprie dimissioni, le voci su chi vestirà la principessa di Galles hanno raggiunto un livello altissimo. E la più papabile sembra essere stata individuata. Scopriamo di chi si tratta.

Dopo 15 anni di collaborazione, Natasha Archer ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale, lasciando Kate Middleton per avviare una propria attività.

Al contrario della cognata Meghan Markle, che non riesce a tenersi un assistente per più di qualche mese, il team della principessa del Galles tende a essere costituito da persone leali e in servizio da diversi anni.

Negli ultimi 15 anni ha costruito l'"effetto Kate" sulla moda e sullo stile; ora Tash, ovvero Natasha Archer, lascia i principi del Galles per mettersi in proprio.

La stylist che ha creato l'iconico stile della principessa del Galles lascia Kensington Palace per mettersi in proprio.

