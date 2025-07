Sono tante le idee della Juventus per rinforzare la rosa di Igor Tudor, che attende nuovi sviluppi di mercato per Sancho e Kolo Muani, mentre Comolli valuta anche innesti a centrocampo ed in difesa. Tutti i reparti sono dunque sotto monitoraggio, anche se per poter agire piĂą liberamente al tavolo delle trattativa, la Vecchia Signora dovrĂ pensare anche a qualche cessione per fare cassa. Proprio in quest’ottica la prima uscita potrebbe essere rappresentata da Timothy Weah, per il quale si starebbe cercando di limare gli ultimi dettagli con il Marsiglia. Altro nome che appare con le valigie in mano è quello di Nico Gonzalez, che dopo la deludente scorsa stagione sembra destinato a lasciare immediatamente Torino per fare spazio proprio a Sancho. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga