Centri estivi e impianti sportivi al setaccio | otto denunciati Elevate multe per 25mila euro

Centri estivi e impianti sportivi al setaccio a Roma nord. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Roma Cassia, unitamente ai militari del NIL, personale dell'Asl Roma 1 e Acea hanno svolto un primo servizio dedicato, finalizzato a contrastare i fenomeni di illegalitĂ nel settore della.

Otto persone (tra titolari di impianti e presidenti di società sportive) denunciate per violazioni in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e furto di energia elettrica

I carabinieri di roma nord, insieme ad asl roma 1 e Acea spa, hanno ispezionato 20 strutture sportive ed estive rilevando irregolarità su salute pubblica, sicurezza sul lavoro e furto di energia elett