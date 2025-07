Campi flegrei sciame sismico in corso a partire da mezzanotte

Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei dalla scorsa mezzanotte dove si sono registrate quattro scosse ma di lieve entità che non hanno superato la magnitudo di 1.7. Situazione tranquilla dopo la forte paura di ieri per la scossa delle 9.14 di magnitudo 4.0 avvertita dalla popolazione non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it