Camion ribaltato in via Emilia Ponente a Bologna | traffico deviato per ore

Bologna, 19 luglio 2025 - Via Emilia Ponente interrotta per un paio d’ore, questa mattina, nel tratto compreso tra via del Giacinto e via Demetrio Martinelli. Uno dei camion, che stava svolgendo alcune operazioni legate al tram, si è ribaltato assumendo una posizione tanto spettacolare quanto pericolosa. Traffico dunque deviato, in direzione Pontelungo-Borgo Panigale in via del Giacinto, per trovare poi eventuali sbocchi lungo via Giorgione. Tratto interrotto e traffico in tilt con code di auto in entrambi i sensi di marcia. Poco prima delle 12, il camion è stato riportato nella sua posizione naturale e parcheggiato nella zona del distributore con le sospensioni visibilmente danneggiate e l’impossibilitĂ di proseguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion ribaltato in via Emilia Ponente a Bologna: traffico deviato per ore

