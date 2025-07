tra entrate e uscite. Piero Ausilio ha scelto la via della prudenza. Intervenuto a Marina di Massa durante un evento benefico, il direttore sportivo dei nerazzurri ha affrontato vari temi del calciomercato Inter, tra cui la questione difesa. Un reparto già affollato con ben otto elementi a disposizione: Darmian, Pavard, Bisseck, Acerbi, de Vrij, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. In questo scenario, ogni valutazione in entrata è subordinata a uscite concrete, dato che l’obiettivo del club è quello di consegnare a Cristian Chivu una rosa composta da non più di 25-26 giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, si lavora a fari spenti su Leoni: il Parma ora apre alla cessione con contropartita! Le mosse di Ausilio