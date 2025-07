Calciomercato Inter | Leoni sotto traccia ma serve questo tesoretto

per arrivare al giovane centrale che ha una valutazione da top “No a trattative eterne”, ma anche un freno momentaneo sul mercato in entrata. Dal suo intervento a un evento benefico a Marina di Massa, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha dettato la linea per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Leoni sotto traccia, ma serve questo tesoretto

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - leoni - sotto

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

https://youtu.be/pFGa1YVDehA?si=2s3z04p__0s85R4S #inter #parma #leoni #Calciomercato Vai su Facebook

Sky Calciomercato Vai su X

Un anno fa Leoni era già quasi dell'Inter. Che poi però scelse Alex Perez...; CdS – Inter, non solo Leoni: sotto i riflettori c’è già un’alternativa per la difesa; Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate.

L’Inter accelera su Leoni ma la Juve tenta lo sgambetto. E su Lookman… - Anche le parole di Ausilio hanno confermato la volontà dell'Inter di insistere per Ademola Lookman: gli aggiornamenti ... Secondo fcinter1908.it

Inter, strategia chiara: prima gli acquisti, poi le cessioni. Thuram? Club categorico. Leoni… - Forte di un bilancio finalmente in attivo e con una gestione più libera sotto la supervisione del fondo Oaktree, l'Inter cambia approccio ... Da fcinter1908.it