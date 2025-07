Calciomercatocom – Dopo Perez il Lecce cerca nuovi difensori | spunta Copete

2025-07-19 10:55:00 Fermi tutti! Gabriele Conflitti 19 lug 2025, 12:55 Ultimi aggiornamenti: 19 lug 2025, 12:58 I salentini alla ricerca di altri rinforzi in difesa in caso di partenza di uno tra Baschirotto e Gaspar. Piace lo spagnolo classe 1999. Dopo aver chiuso per Matias Perez, ufficializzato nella giornata di sabato 19 luglio, il Lecce sembra voler continuare a monitorare il mercato per quanto riguarda i nuovi innesti in difesa. L’ultimo nome sulla lista del ds salentino Pantaleo Corvino è quello di José Copete, difensore centrale classe 1999 in forza al Mallorca. Strutturato fisicamente e reduce da una stagione con 27 presenze complessive in tutte le competizioni che hanno visto impegnato il club delle Baleari, Copete è cercato anche da Betis Siviglia e Valencia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com