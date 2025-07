Blitz dei vigili urbani in un negozio cinese | multato il titolare

Blitz degli agenti della polizia municipale all’interno di un’attività commerciale cinese a Castellabate. Nel corso della perquisizione, sarebbero emerse delle irregolarità relative alla tipologia di esercizio dichiarato dai cittadini stranieri, i quali nella presentazione dei permessi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - cinese - vigili - urbani

Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese. Cinque denunciati - Nel Macrolotto c'era una bisca ritenuta clandestina dagli inquirenti. Era gestita da più cittadini cinesi e veniva praticato il gioco d'azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connesso a dinamiche di illegalità economico-finanziaria L'articolo Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese.

Blitz nel bazar cinese: diverse irregolarità , scatta una maxi multa - Deposito di prodotti cinesi finito sotto la scure dei controlli. Siamo a Caivano precisamente in via Atellana.

Un noto locale del Vomero, molto popolare su TikTok e frequentato da giovanissimi, è stato chiuso dopo un blitz interforze coordinato dalla Polizia Locale di Napoli. L'operazione ha svelato gravi irregolarità : abusi edilizi, infestazioni da blatte, alimenti senza tr Vai su Facebook

Blitz dei vigili urbani in un negozio cinese: multato il titolare; Blitz dei vigili nei capannoni cinesi di via dell'Omo, accertata evasione per 1,2 milioni di euro; Animali stesi sul balcone a essiccare: blitz dei vigili, cinese: «È tradizione».

Blitz dei vigili urbani: rimossi 21 veicoli abbandonati e senza ... - Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e personale della polizia municipale nucleo veicoli abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Matteo Renato Imbriani, Amato di Montecassino, ... Scrive ilmattino.it

Grottammare, blitz di vigili urbani e operai comunali. I sigilli alla ... - Un’operazione pianificata nei dettagli è scattata ieri mattina a Grottammare, dove è stato effettuato un blitz all’interno di una casa ... Come scrive corriereadriatico.it