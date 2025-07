Bisin (NY University), Usa incassano da dazi ma debito sarà alto.

"Stanno entrando dollari nelle casse americane attraverso i dazi. L'incertezza fa sì che questo effetto sia più alto di quello che sarà nel lungo e medio periodo, perché le imprese" sono in attesa e "quindi per il momento pagano dazi e i soldi entrano. Credo che ci sia un effetto in questo momento sulla finanza americana" ma "tutte le proiezioni del debito americano sono elevatissime e i dazi non stanno avendo un effetto macroeconomico sulla struttura finanziaria del Paese". E' il parere di Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, espresso a margine di un convegno. Per Bisin, "dazi al 1020 per cento portano entrate rilevanti, però proiettare quel che succederà in base a quel che sta succedendo oggi comporta una sopravalutazione degli effetti perché siamo in una fase in cui nessuno si sta muovendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

