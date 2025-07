Bari con la Cavese l' ultima amichevole del ritiro di Roccaraso

Domani, 20 luglio, ci sarà la prima uscita della pre stagione per il Bari di Fabio Caserta. I biancorossi, alle 17:30, affronteranno sul terreno del Comunale di Roccaraso l'ASD Calcio Castel di Sangro. Mercoledì 23 luglio nel ritiro dei galletti arriverà il Bacigalupo Vasto Marina, quindi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

SSC Bari, il ritiro precampionato sarà ancora a Roccaraso: in programma 4 amichevoli - Per il quarto anno consecutivo il Bari svolgerà il ritiro precampionato a Roccaraso. I biancorossi guidati dal nuovo allenatore Fabio Caserta si ritroveranno nel capuologo pugliese il 14 e 15 luglio per le consuete fasi dedicate a visite mediche e primi test atletici per poi raggiungere la.

Coppa Italia: Milan debutta contro il Bari, ritiro a Roccaraso per i pugliesi - La stagione ufficiale del Milan prenderà il via il prossimo 17 agosto a San Siro, con i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari

Bari, ufficiale l'acquisto di Matthias Verreth. Squadra in partenza per il ritiro di Roccaraso - Questa mattina il Bari ha annunciato ufficialmente un altro nuovo innesto, comunicando di aver sottoscritto un accordo fino al 2028 con Matthias Verreth, centrocampista belga che arriva da svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Brescia.

Il Bari accoglie Rao e Nikolaou in ritiro. Di Sibilli il primo gol a Roccaraso - L'attaccante 2006 e il centrale difensivo del 1998 sono pronti a mettersi a disposizione di Fabio Caserta: entrambi arrivano in prestito secco ... Segnala baritoday.it

Roccaraso, si parte! Il programma del Bari in Abruzzo, le amichevoli e una rosa che si arricchisce - Quest'oggi il Bari raggiungerà la meta abruzzese, ormai casa estiva dei biancorossi già da qualche anno. tuttobari.com scrive