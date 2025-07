Avengers | Doomsday | Nuovo rumour sul ritorno di Chris Evans

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, ma per i fan Marvel il pensiero va sempre all’assenza di Chris Evans. Tra le voci più ricorrenti che hanno spesso generato enormi discussioni sui social, la fine dell’esperienza con l’MCU di Chris Evans è forse quella più famosa. Ma siamo davvero certi che l’ultima volta del divo hollywoodiano è arrivata con Deadpool & Wolverine, e per giunta in un ruolo che non riguarda Steve RogersCaptain America? Beh, secondo il nuovo rumour di giornata, pare proprio che Avengers: Doomsday potrebbe offrire un’enorme sorpresa. A lanciare il nuovo clamoroso rumour è stato nelle ore scorse il famoso reporter MyTimeToShineHello. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Nuovo rumour sul ritorno di Chris Evans

