- in aggiornamento - È di almeno 31 persone il bilancio dei feriti dopo che un veicolo si è lanciato contro la folla a East Hollywood, a Los Angeles (California). È accaduto alle due di notte (le undici del mattino in Italia) sul West Santa Monica Boulevard, vicino a un locale musicale. Le prime stime dei vigili del fuoco parlano di 4-5 persone in condizioni critiche e 8-10 in condizioni serie. "Abbiamo ricevuto segnalazioni di una persona ferita da arma da fuoco in uno delle vittime", ha riferito a Nbc News il capitano dei vigili del fuoco locali Adam Van Gerpen. "A quanto pare c'era un veicolo con qualcuno a bordo che ha perso conoscenza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Los Angeles, 31 feriti