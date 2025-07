Auto sulla folla a Los Angeles | 20 feriti di cui 5 gravi

I vigili del fuoco di Los Angeles riferiscono che un veicolo ha investito una folla di persone a East Hollywood, ferendo piĂą di 20 persone. Cinque persone sono in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto su Santa Monica Boulevard. Auto sulla folla: i precedenti recenti. Il 2 gennaio scorso un’auto investì la folla a New Orleans, causando 14 morti. In quel caso fu un’azione voluta: il killer agì da solo e disse di essersi ispirato all’Isis. Il 13 febbraio un’altra auto investì la folla a Monaco di Baviera, in Germania: anche in questo caso ci furono decine di feriti e l’investitore, un 24enne di origine afghana, fu arrestato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

