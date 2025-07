Auto sbanda e finisce in un fosso ferita una ragazza

E' di un ferito e tre persone, fortunatamente, illese il bilancio di incidente stradale accaduto nella notte di ieri 18 luglio in via Terraglio a Gaiarine. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte: secondo una prima ricostruzione i quattro giovani a bordo dell'auto stavano rientrando a casa. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - sbanda - finisce - fosso

Distrazione alla guida, l’auto sbanda e poi si ribalta. Illesa la conducente - ALEZIO – Momenti di paura nel primo pomeriggio lungo la provinciale tra Gallipoli e Alezio, proprio all’ingresso del secondo comune a causa di un incidente che ha visto coinvolta solo una vettura che si è anche ribaltata al centro della carreggiata.

Entra contromano in tangenziale, poi sbanda ed esce di strada con l'auto - Poteva trasformarsi in tragedia il grave episodio avvenuto sabato pomeriggio, 27 aprile, a Villanuova sul Clisi.

Incidente in via Wenner: auto sbanda e si ribalta, ferito il conducente - Incidente in via Roberto Wenner, nella zona industriale di Salerno: per cause da accertare, un'auto si è improvvisamente ribaltata.

Auto sbanda e finisce in un fosso, ferita una ragazza; Corsico: esce di strada e finisce nel Naviglio, giovane muore a pochi metri da casa; L'auto sbanda, si ribalta più volte e finisce in un fosso: muore papà di 56 anni schiacciato sotto la Panda. C.

Auto sbanda e finisce dentro il fosso: due feriti - la Nazione - All’arrivo dei primi soccorritori si è temuto il peggio: l’auto, distrutta, era dentro il fosso e i due occupanti gravemente feriti e sanguinanti. Da lanazione.it

L'auto sbanda, si ribalta più volte e finisce in un fosso: muore papà ... - L'auto sbanda, finisce in un fosso e si ribalta: muore a 56 anni schiacciato sotto la Panda. Lo riporta corriereadriatico.it